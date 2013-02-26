Лівоцентристи перемагають Берлусконі на виборах

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Італії.

"Лівоцентристська коаліція отримала 31,64% голосів виборців у верхній палаті парламенту і 29,62% - у нижній", - цитує РосБізнесКонсалтинг. На даний момент оброблено 75% бюлетенів.

Головний конкурент коаліції П.Берсані - правоцентристська коаліція під керівництвом екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі набрала 30,71% і 29,10% на виборах у верхню і нижню палату відповідно. "Рух 5 зірок" Джузеппе Грілло набрав 23,79% і 25,52%, а партія Маріо Монті - 9,14% і 10,58% голосів виборців.

При цьому жодна з партій не отримала кількості голосів, необхідних для здобуття більшості місць у парламенті.