Лівоцентристи перемагають Берлусконі на виборах
01:12, 26 лютого 2013Світ
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ЗА попереднім підрахунком голосів і бюлетенів, на виборах в італійський парламент лідирує лівоцентристська коаліція на чолі з П'єром Луїджі Берсані.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Італії.
"Лівоцентристська коаліція отримала 31,64% голосів виборців у верхній палаті парламенту і 29,62% - у нижній", - цитує РосБізнесКонсалтинг. На даний момент оброблено 75% бюлетенів.
Головний конкурент коаліції П.Берсані - правоцентристська коаліція під керівництвом екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі набрала 30,71% і 29,10% на виборах у верхню і нижню палату відповідно. "Рух 5 зірок" Джузеппе Грілло набрав 23,79% і 25,52%, а партія Маріо Монті - 9,14% і 10,58% голосів виборців.
При цьому жодна з партій не отримала кількості голосів, необхідних для здобуття більшості місць у парламенті.
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