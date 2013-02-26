Баррозу: Україна не може бути водночас у Митному союзі і ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції після завершення XVI саміту Україна – ЄС у Брюсселі.

“Що ми маємо говорити чітко - це те, що одна країна не може бути одночасно членом Митного союзу та мати глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це неможливо. Однак я вірю, є прагматичні шляхи для вирішення цього питання”, - сказав президент Єврокомісії.

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Ж.Баррозу зазначив, що Президент України Віктор Янукович чітко заявив про стратегічні відносини України з Євросоюзом. Він привітав цю заяву, зроблену українським Президентом на прес-конференції.

При цьому президент Єврокомісії наголосив, що остаточне рішення щодо того, бути членом Митного союзу або ж мати зону вільної торгівлі з ЄС, має бути прийнято Києвом.