Бен Ладена виключили з "чорного списку"

З січні 2001 року ім'я бен Ладена було в "чорному списку" Комітету Ради Безпеки ООН з санкцій проти "Аль-Каїди". Проти нього діяла заборона на пересування, а його рахунки в міжнародних кредитних установах були заморожені. У повідомленні наголошується, що ім'я бен Ладена виключене з "чорного списку" 21 лютого 2013 року.

Водночас зазначається, що для разморожування банківських рахунків екс-ватажка "Аль-Каїди" потрібні клопотання окремих країн. Вони повинні також "надати Комітету гарантії того, що ці кошти не будуть передані, прямо чи непрямо "фізичним особам з "чорного списку" або організаціям, або яким-небудь іншим чином використані для терористичних цілей".

Голову міжнародного терористичного угрупування "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена ліквідували 2 травня 2011 року в м.Абботтабад, за 50 км від столиці Пакистану, нагадує РосБізнесКонсалтинг.