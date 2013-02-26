Аварія залишила всю Панаму без електрики

Площа Панами - близько 75 тисяч квадратних кілометрів, населення - 3,5 млн чоловік.

Як пише РІА Новости, за даними панамських енергетиків, спочатку відбулося часткове відключення електропостачання, яке потім переросло в повсюдне.

Причиною, за попередніми даними, став вибух на одній з центральних станцій в електросистемі країни. Без електрики Панама знаходиться вже кілька годин. Сонце в Панамі зайшло в 18.29 (1.29 за Києвом). Відключення світла не відбулося лише на території Панамського каналу, що зв'язує Тихий і Атлантичний океани.

Там задіяні автономні енергопотужності. Зараз електрики ведуть масові відновлювальні роботи на лініях електропередачі. Між тим, аварія призвела до хаосу на дорогах через вимкнуті світлофори, багато людей залишилися заблокованими в задушливих ліфтах, відключився мобільний зв'язок і подача води.