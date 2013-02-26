Лукашенко заборонив білоруським бізнесменам фінансувати опозицію

"Якщо хтось із бізнесменів буде фінансувати "п'яту колону" або якимсь іншим способом чинити негативний вплив на суспільство, то я буду вважати, що вони включилися в політичну боротьбу і боротьбу проти держави. Хай потім не ображаються подібні бізнесмени та структури" , - заявив Лукашенко у вівторок в Мінську, відкриваючи Раду з розвитку підприємництва в Білорусі, повідомляють РІА Новости.

"Будь-які спроби бізнесменів впливати на органи державної влади з метою створити "дах" для свого хорошого життя будуть обертатися крахом", - підкреслив президент. Він зазначив, що бізнесмени - це не ті люди, яким потрібно влаштовувати тепличні умови. "Ви в конкурентній жорсткій боротьбі завойовуєте своє місце під сонцем", - сказав Лукашенко. Однак, за його словами, якщо бізнес буде сприяти розвитку держави, то проривні ініціативи отримають підтримку.

Лукашенко зазначив, що Рада з підприємництва - це єдина рада, створена при президенті. За його словами, свого часу з'явилося багато бажаючих в правоохоронних органах і серед чиновників створити "дах" і погріти руки на бізнесі. Крім того, сказав президент, було багато бажаючих "нахилити, посадити," втопити "бізнесменів". "Мені така перспектива була не потрібна. Я хотів, щоб все було чесно і прозоро", - сказав Лукашенко.

За його словами, найважливіше завдання Ради - активно впливати на підприємців, розумно доводити до них державну політику, щоб оптимально забезпечити поєднання інтересів суспільства і бізнесу, створювати умови для цивілізованого ринку, підтримувати виробників товарів і послуг, а не спекулятивний бізнес. Також Лукашенко чекає від бізнесменів допомоги в модернізації державного сектору економіки та у залученні максимальної кількості іноземних інвесторів.