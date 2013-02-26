Українців не було на повітряній кулі, що впала у Єгипті
11:40, 26 лютого 2013Світ
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Громадян України немає серед загиблих в результаті падіння повітряної кулі в Єгипті.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
«За інформацією посольства України в Єгипті, серед загиблих громадян України немає», - повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у єгипетському місті Луксор на західному березі Нілу впала повітряна куля з туристами, за останніми даними, загинули щонайменше 19 осіб.
За деякими даними, в прогулянковому польоті брали участь 20 іноземних туристів.
Прогулянкові польоти над храмом стародавнього міста користуються популярністю у туристів, які відвідують Луксор.
Інциденти з повітряними кулями в Єгипті не є рідкістю.
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