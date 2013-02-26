Українців не було на повітряній кулі, що впала у Єгипті

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«За інформацією посольства України в Єгипті, серед загиблих громадян України немає», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у єгипетському місті Луксор на західному березі Нілу впала повітряна куля з туристами, за останніми даними, загинули щонайменше 19 осіб.

За деякими даними, в прогулянковому польоті брали участь 20 іноземних туристів.

Прогулянкові польоти над храмом стародавнього міста користуються популярністю у туристів, які відвідують Луксор.

Інциденти з повітряними кулями в Єгипті не є рідкістю.