Поляки біля кордону ледве підрахували рекордну партію контрабандних сигарет

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, прикордонники виявили 4,5 млн. сигарет у вантажному автомобілі, який перебував вже на польській території і, найімовірніше, повинен був їх доставити в Англію.

"Розвантаження сигарет і їх перерахунок зайняв у співробітників майже 10 годин. Це найбільша контрабанда, затримана за останні два роки в Підкарпацькому воєводстві", - зазначили в прес-службі прикордонної служби.

Прикордонники повідомили, що в автомобілі, зареєстрованому в Польщі, їхало двоє польських громадян, жителів Малопольського воєводства.

Прес-секретар Бещадського відділу прикордонної служби Єльжеба Пікор повідомила УНІАН, що на пачках виявлених сигарет було написано, що вони вироблені в Євросоюзі, але на них не було акцизних марок, які б підтверджували їх походження.

Співрозмовник агентства сказала, що ця партія могла потрапити в Польщу не з України, а з південних країн Євросоюзу, зазначивши, що розслідуванням справи займаються співробітники прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками польського Міністерства фінансів, до 40% контрабандних сигарет до Польщі, яка входить до Євросоюзу, потрапляє з України.

Частина контрабандистів переправляють сигарети до Польщі невеликими партіями, які вже на польській території вантажаться у вантажні автомобілі і перевозяться до інших країн Євросоюзу, де сигарети коштують ще дорожче.

Торік польські прикордонники виявили близько 130 млн. контрабандних сигарет на 20 млн. дол., що на 40 млн. штук менше, ніж роком раніше. Водночас прикордонники знаходять лише незначну частину контрабанди, левову частку якої – більш як 80% - знаходять співробітники митної служби.