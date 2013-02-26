Бенедикту XVI дали «почесного Папу»

Як пишуть РІА «Новости», про це повідомив журналістам глава служби друку Святого престолу Федеріко Ломбарді.

За словами офіційного представника Ватикану, екс-понтифік збереже своє папське ім'я Бенедикт XVI, а звертатися до нього можна буде, як і раніше: "Ваша Святість". Ф.Ломбарді повідомив, що почесний Папа буде носити "просту білу сутану" і коричневі, а не червоні туфлі.

Що стосується золотого персня і свинцевою друку Бенедикта XVI, то після завершення папського служіння вони, відповідно до встановленої процедури, будуть "анульовані" камерленго Римсько-католицької церкви, яким є нинішній держсекретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне.

Останньою появою Папи Бенедикта XVI на публіці стане його вихід на балкон палацу в річній папській резиденції Кастельгандольфо, куди увечері 28 лютого він вилетить на вертольоті з Ватикану. Незабаром після цього його перестане охороняти Швейцарська гвардія.

Ф.Ломбарді повідомив, що конгрегації (збори) Кардинальської колегії, що передують конклаву, на якому буде обраний новий Папа Римський, почнуться, швидше за все, в понеділок, 4 березня.

Як повідомлялося, Бенедикт XVI 11 лютого оголосив, що залишає папське служіння. Режим "вакантного престолу" у Ватикані буде оголошено о 20.00 (21.00 за Києвом) у четвер, 28 лютого.