Бенедикту XVI дали «почесного Папу»
Після свого зречення Папа Римський Бенедикт XVI отримає титул "почесного Папи" або "почесного Римського понтифіка".
Як пишуть РІА «Новости», про це повідомив журналістам глава служби друку Святого престолу Федеріко Ломбарді.
За словами офіційного представника Ватикану, екс-понтифік збереже своє папське ім'я Бенедикт XVI, а звертатися до нього можна буде, як і раніше: "Ваша Святість". Ф.Ломбарді повідомив, що почесний Папа буде носити "просту білу сутану" і коричневі, а не червоні туфлі.
Що стосується золотого персня і свинцевою друку Бенедикта XVI, то після завершення папського служіння вони, відповідно до встановленої процедури, будуть "анульовані" камерленго Римсько-католицької церкви, яким є нинішній держсекретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне.
Останньою появою Папи Бенедикта XVI на публіці стане його вихід на балкон палацу в річній папській резиденції Кастельгандольфо, куди увечері 28 лютого він вилетить на вертольоті з Ватикану. Незабаром після цього його перестане охороняти Швейцарська гвардія.
Ф.Ломбарді повідомив, що конгрегації (збори) Кардинальської колегії, що передують конклаву, на якому буде обраний новий Папа Римський, почнуться, швидше за все, в понеділок, 4 березня.
Як повідомлялося, Бенедикт XVI 11 лютого оголосив, що залишає папське служіння. Режим "вакантного престолу" у Ватикані буде оголошено о 20.00 (21.00 за Києвом) у четвер, 28 лютого.