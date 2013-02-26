Путін зрозумів, що заважає росіянам всиновлювати сиріт

"Урядом (РФ - ред.) прийнято низку рішень, однак окремі гострі проблеми поки залишилися ще не врегульованими. Потрібно прибрати всі перепони, які заважають громадянам, які бажають прийняти дитину в сім'ю", - сказав Путін на засіданні Ради при президенті Росії з реалізації пріоритетних національних проектів і демографічної політики, повідомляє РІА Новости.

За словами президента РФ, на федеральному рівні відсутній зразковий порядок і терміни підготовки громадян до прийому дитини в сім'ю. "Доручаю уряду в найкоротші терміни врегулювати всі ці проблеми", - підкреслив Путін.

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Президент РФ зазначив, що досі росіянам можуть відмовити в усиновленні, якщо їхнє житло не відповідає санітарним, технічним правилам і нормам.

"На перший погляд, це добре і правильно - якщо не відповідають, чому ж дітей всиновлювати. Але проблема-то в тому, що цих норм поки немає. Норм для цілей усиновлення. Загальнобудівельні норми є, а для цілей усиновлення немає. Треба або одне прибрати, або інше зробити", - уточнив президент.