Лавров спростував інформацію ЗМІ про компроміс зі США щодо ПРО

"Я читав ці повідомлення і розмовляв з авторами цих повідомлень. Не знаю, звідки у автора джерела, але якихось підстав для подібного роду репортажів немає. Я не знаю, звідки ця інформація з'явилася", - сказав він журналістам за підсумками зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, повідомляє РІА Новости.

"Ми позицію свою виклали. Ми декларацій наприймали достатньо, і в рамках ОБСЄ, і в рамках Ради Росія-НАТО, на найвищому рівні було продекларовано, що ми всі будемо забезпечувати неподільність безпеки, тоді ніхто з нас не буде забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки інших ", - продовжив міністр.

За словами Лаврова, Москва вважає, що система ПРО НАТО "буде створювати проблему для нашої безпеки, тому декларацій тут вже недостатньо".

"Якщо ми не можемо домовлятися про спільну систему, як Росія не раз пропонувала ще починаючи з 2007 року, коли президент Путін відвідував США, то потрібно вести, звичайно, мову не про чергові декларації, а про гарантії ", - підкреслив глава МЗС РФ.