У зіткненнях грузинської опозиції з поліцією постраждали 360 людей (фоторепортаж)

В результаті зіткнень спецназу з опозицією на проспекті Руставелі і на площі Ріке в Тбілісі в середу постраждали 360 людей, йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров`я Грузії.

З них 251, за даними міністерства, вже виписані. У лікарнях залишаються 109 осіб, повідомляє РІА новості з посиланням на агентство Новості-Грузія.

Переважно всі потерпілі мають ознаки отруєння сльозогінним газом, є також госпіталізовані з травмами, отриманими під час тисняви або від дії гумових палиць і гумових куль.

Фото AP, AFP и REUTERS