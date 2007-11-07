У зіткненнях грузинської опозиції з поліцією постраждали 360 людей (фоторепортаж)
17:12, 07 листопада 2007Світ
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Інформація мінохорониздоров`я Грузії
В результаті зіткнень спецназу з опозицією на проспекті Руставелі і на площі Ріке в Тбілісі в середу постраждали 360 людей, йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров`я Грузії.
З них 251, за даними міністерства, вже виписані. У лікарнях залишаються 109 осіб, повідомляє РІА новості з посиланням на агентство Новості-Грузія.
Переважно всі потерпілі мають ознаки отруєння сльозогінним газом, є також госпіталізовані з травмами, отриманими під час тисняви або від дії гумових палиць і гумових куль.
Фото AP, AFP и REUTERS
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