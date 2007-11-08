Росія ”адекватно” відповіла Грузії

МЗС РФ оголосив персона нон грата трьох співробітників посольства Грузії в Росії у відповідь на дії Тбілісі. Про це РІА Новостиповідомило у четвер дипломатичне джерело в Москві.

"Тимчасовому повіреному у справах Грузії в РФ, який був викликаний сьогодні в МЗС РФ, вручена нота, в якій персонами нон грата оголошено троє співробітників грузинського диппредставництва", - сказав співбесідник агентства.

Президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні звинуватив Росію в причетності до виступів грузинської опозиції і оголосив про висилку трьох російських дипломатів. Посол Грузії в РФ Іраклій Чубінішвілі був відкликаний для консультацій в Тбілісі.

Москва розцінила цей крок як спробу керівництва Грузії сформувати образ ворога в особі Росії.

У поширеній заяві МЗС РФ вказується, що Росія розглядає чергову витівку грузинських властей як політично безвідповідальну провокацію, на яку "буде дана адекватна відповідь".

У четвер тимчасовий повірений в справах Грузії в Росії Гіві Шугаров був викликаний в МЗС Росії. Шугаров пробув у приміщенні МЗС Росії на Смоленській площі приблизно 15 хвилин, потім швидко пройшов до машини і поїхав, відмовившись від спілкування з журналістами.