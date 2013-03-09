У Кенії на виборах переміг кандидат, якого звинувачують у злочинах проти людяності

Про це за підсумками попередньої обробки даних заявили у виборчій комісії країни, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Таким чином, 51-річний У.Кеніата, якого Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності, одержав 6,17 мільйона голосів.

4 березня у Кенії відбулися президентські вибори. Загалом на 32 тисячах виборчих дільниць було зареєстровано 14,3 мільйона осіб, які мають право голосу. Для перемоги у першому турі необхідно було набрати понад 50% у цілому і не менш як 25% голосів у більшій частині з 47 округів країни.