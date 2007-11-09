Уго Чавес став секс-символом (фото)

Жителі Венесуели визнали президента Уго Чавеса одним з найпривабливіших чоловіків країни. Як повідомляє Reuters, такі результати опитування, проведеного за замовленням найбільшої бізнес-групи країни Fedecamaras. Агентство відзначає, що ця структура впродовж багатьох років знаходиться в жорсткій опозиції до Чавеса.

Визнання Чавеса секс-символом стало несподіванкою, оскільки він завжди вважався непривабливим чоловіком і постійно ставав жертвою карикатуристів, що підкреслювали його великий ніс, товсті губи і рідкі передні зуби.

Президент і сам називав себе потворним. Проте тепер Чавес зайняв п`яте місце у списку найсексапільніших чоловіків Венесуели. Найбільшою популярністю президент-соціаліст користується серед бідних верств населення.

У опитуванні, метою якого було з`ясувати звички і переваги венесуельців, взяли участь більше 14 тисяч чоловік.

Лента.ру