Уго Чавес став секс-символом (фото)
15:45, 09 листопада 2007Світ
1101
Сам президент називав себе потворним
|Уго Чавес. Фото АР
Визнання Чавеса секс-символом стало несподіванкою, оскільки він завжди вважався непривабливим чоловіком і постійно ставав жертвою карикатуристів, що підкреслювали його великий ніс, товсті губи і рідкі передні зуби.
Президент і сам називав себе потворним. Проте тепер Чавес зайняв п`яте місце у списку найсексапільніших чоловіків Венесуели. Найбільшою популярністю президент-соціаліст користується серед бідних верств населення.
У опитуванні, метою якого було з`ясувати звички і переваги венесуельців, взяли участь більше 14 тисяч чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter