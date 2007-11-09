Парламент Грузії погодився ввести надзвичайний стан

Парламент Грузії на пленарному засіданні увечері 9 листопада затвердив указ про введення в країні надзвичайного стану терміном на 15 днів, підписаний Президентом Михайлом СААКАШВІЛІ 7 листопада.

За ухвалення документа проголосувало 149 депутатів. Рішення було ухвалене одностайно, передає Новини-Грузія.

Виступаючи перед депутатами після ухвалення документу, голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявила, що це рішення направлене на збереження стабільності і правопорядку в країні, і буде скасоване відразу як тільки ситуація повністю нормалізується.

Парламентська опозиція бойкотувала засідання.

Як повідомлялося, 7 листопада в Тбілісі поліція розігнала багатотисячний мітинг опозиції біля будівлі парламенту, після чого Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ ввів в країні надзвичайний стан терміном на 15 днів. Декрет Президента вводить тимчасові обмеження на проведення демонстрацій і маніфестацій, а також отримання і поширення інформації. На час дії НС на території країни всі телекомпанії і радіостанції Грузії, окрім Громадського телебачення, припиняють інформаційні випуски. Крім того, збір і поширення інформації забороняється всім електронним і друкованим ЗМІ.

8 листопада, виступаючи з телезверненням до нації, М.СААКАШВІЛІ пообіцяв найближчими днями відмінити надзвичайний стан, оскільки "ситуація швидко стабілізується".