У Казахстані ініціювали референдум про вихід з Митного союзу

09:26, 18 березня 2013
Світ
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У Казахстані опозиція виступає за вихід країни з Митного союзу.

Опозиція Казахстану вимагає виходу з ТС / Фото: Nemiga.info

У Казахстані опозиція ініціює загальнонаціональний референдум, на який будуть винесені питання про вихід республіки з Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору, про повернення державі приватизованих стратегічних підприємств, про заборону на будівництво атомної станції та про введення виборності акимів (глави адміністрації) усіх рівнів .

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Як передає РІА «Новости», в Алма-Аті відбулися збори ініціативної групи з референдуму. У засіданні, за інформацією організаторів, взяли участь 500 делегатів з усіх регіонів республіки. Відповідно до законодавства, така кількість громадян, які представляють усі регіони республіки, мають право ініціювати референдум.

Серед підприємств, на поверненні яких у держвласність наполягають ініціатори референдуму, згадані металургійні корпорації Kazakhmys, ENRC, Арселор Міттал Теміртау, Казцинк і Народний банк Казахстану.

За чинним законодавством, документи, прийняті на зборах, підлягають передачі в ЦВК, яка за підсумками перевірки повинна видати ініціаторам референдуму підписні листи. Для проведення референдуму ініціаторам необхідно зібрати не менше 200 тисяч підписів.

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