Інформація про затримання Абрамовича обвалила акції його компаній

Менш ніж за півгодини, що минули з моменту повідомлення про затримання Абрамовича і до офіційного спростування, акції Абрамовича подешевшали на 1,5%, повідомляє tvrain.ru.

Між тим, протягом дня падіння ціни акцій "Євразу" перевищувало 8%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні РБК-ТВ з посиланням на свої джерела розповсюдило інформацію, що Роман Абрамович затриманий на території США співробітниками ФБР.

Незабаром представник російського мільярдера спростував повідомлення ЗМІ про його затримання в США.

Медіахолдинг РБК належить структурі ОНЕКСІМ російського олігарха Михайла Прохорова.