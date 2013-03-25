Інформація про затримання Абрамовича обвалила акції його компаній
18:07, 25 березня 2013Світ
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На новинах про затримання в США Романа Абрамовича впали акції «Євразу», власником якого він є.
Акції "Євразу", що належить Абрамовичу, подешевшали за півгодини /
Фото: cluber.com.ua
Фото: cluber.com.ua
Менш ніж за півгодини, що минули з моменту повідомлення про затримання Абрамовича і до офіційного спростування, акції Абрамовича подешевшали на 1,5%, повідомляє tvrain.ru.
Між тим, протягом дня падіння ціни акцій "Євразу" перевищувало 8%.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні РБК-ТВ з посиланням на свої джерела розповсюдило інформацію, що Роман Абрамович затриманий на території США співробітниками ФБР.
Незабаром представник російського мільярдера спростував повідомлення ЗМІ про його затримання в США.
Медіахолдинг РБК належить структурі ОНЕКСІМ російського олігарха Михайла Прохорова.
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