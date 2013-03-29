У космос стартував російсько-американський екіпаж (фото)

Як повідомляє офіційний сайт Роскосмосу, ракета-носій «Союз-ФГ» стартувала 29 березня в 00:43 (мск).

На борту "Союзу" перебувають російські космонавти Павло Виноградов і Олександр Місуркін, а також американський астронавт Крістофер Кессіді. Планується, що вони будуть на Міжнародній космічній станції протягом 168 діб.

Стиковка "Союзу" з МКС намічена на 6:32 29 березня.

Запуск корабля з екіпажем, зауважує Лента.ру, вперше проводиться за так званою «короткою» схемою, коли час польоту корабля від космодрому до станції становить 6 годин, а не дві доби, як раніше. До цього «коротка схема» була випробувана при польотах до МКС вантажних кораблів.