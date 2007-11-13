Саркозі каже, що при ньому Туреччина до Євросоюзу не вступить

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ закликав Євросоюз забезпечити самостійну оборону, щоб Європа була незалежною і мала політичний вплив.

Як повідомляє РІА «Новости» , про це він сказав, виступаючи сьогодні перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

"Як Європа може бути незалежною, як Європа може мати політичний вплив в світі, бути чинником миру і рівноваги, якщо вона самостійно не може забезпечити власну оборону?" - сказав Н.САРКОЗІ.

"Яке значення мають наші європейські зобов`язання, якщо кожний із нас не може докласти зусилля для власної оборони і для безпеки всіх?" - зазначив Президент Франції.

Н.САРКОЗІ також в чергове нагадав про своє негативне ставлення до вступу Туреччини в Євросоюз, повідомив глава соціалістів Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ після виступу, що проходив за закритими дверима.

"Він сказав, що було б лицемірством обіцяти туркам, що вони зможуть вступити в Євросоюз, що при ньому вони не зможуть цього зробити, і що, на його думку, Туреччина не відноситься до Європи", - сказав парламентарій журналістам.