Даішник отримав премію за відмову від нечуваного хабара

Співробітника столичного управління ДІБДР, який відмовився від хабара в 45 мільйонів рублів, заохотять вдячністю і 100 тисячами рублів, повідомили РІА Новости в п'ятницю в прес-службі ГУМВС у Москві.

Напередодні стало відомо, що поліцейські затримали в Москві чоловіка, який, за даними правоохоронців, запропонував високопоставленому співробітникові столичної Державтоінспекції за 45 мільйонів рублів незаконно легалізувати велику партію вантажівок. Поліцейський доповів про таку пропозицію начальству. У середу при спробі передати 100 тисяч рублів підозрюваний був затриманий.

"Співробітник столичного УМІБДР, що відмовився від хабара в 45 мільйонів рублів, буде заохочений подякою начальника головного управління МВС у Москві і премією в 100 тисяч рублів", - сказав співробітник прес-служби.