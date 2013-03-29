Помер актор з «Гаррі Поттера»

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Sky News, Гріффітс помер від ускладнень, що послідували за операцією на серці.

Актор відомий широкому глядачеві за фільмами про Гаррі Поттера. Гріффітс грав Вернона Дурслі, чоловіка Петунії, тітки Гаррі по матері.

Персонаж Гріффітса з'являвся в п'яти фільмах серії, починаючи з самого першого («Гаррі Поттер і філософський камінь», 2001) і закінчуючи передостаннім («Гаррі Поттер і дари смерті: Частина I», 2010).

Гріффітс також брав участь у зйомках фільмів «Супермен 2», «Жінка французького лейтенанта», «Регтайм», «Ганді», «Шанхайський сюрприз», «Голий пістолет 2 1/2: Запах страху», «Сонна лощина» і «Пірати Карибського моря: На дивних берегах ».

Актор також багато працював у театрі. У 2005 році він удостоївся премії Лоуренса Олів'є, «Тоні», Drama Desk Award і Outer Critics Circle Award в номінації «Кращий актор» за роль у виставі «Любителі історії» (оригінальна назва - «The History Boys»). У 2006 році Гріффітс знявся в екранізації тієї ж п'єси.