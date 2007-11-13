Зубков: Путін узяв на себе величезну відповідальність

Президент РФ Володимир Путін, очоливши партію "Єдина Росія", взяв на себе величезну відповідальність із забезпечення спадкоємності курсу, заявив прем`єр-міністр Росії Віктор Зубков.

"Те, що президент очолив "Єдину Росію, я вважаю, він узяв на себе величезну відповідальність за той курс, який сьогодні проводить і президент країни, і наше суспільство в цілому", - сказав Зубков на нараді з керівництвом муніципального утворення міста Анапи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністри України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЗУБКОВ провели в Анапі робочу зустріч, яка стосувалася розв`язання питань ліквідації наслідків стихії на Чорному і Азовському морях.