Зубков: Путін узяв на себе величезну відповідальність
22:40, 13 листопада 2007Світ
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Стихія - стихією, а вибори - виборами
|Віктор ЗУБКОВ
"Те, що президент очолив "Єдину Росію, я вважаю, він узяв на себе величезну відповідальність за той курс, який сьогодні проводить і президент країни, і наше суспільство в цілому", - сказав Зубков на нараді з керівництвом муніципального утворення міста Анапи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністри України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЗУБКОВ провели в Анапі робочу зустріч, яка стосувалася розв`язання питань ліквідації наслідків стихії на Чорному і Азовському морях.
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