Європейські науковці заробляють менше своїх колег з США, Австралії, Японії та Індії

Європейські науковці заробляють менше від своїх колег з США, Австралії, Японії та Індії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати оприлюдненого сьогодні дослідження, проведеного Єврокомісією.

Згідно з результатами дослідження, середня річна “чиста” зарплата науковця в ЄС становить 40 тис. євро. При цьому в Європейській дослідницькій зоні зарплати також сильно варіюються від 9 тис. 800 євро в Болгарії до 46 тис. 500 – в Швейцарії, а також між чоловіками та жінками, досягаючи в окремих країнах різниці в 35%. Найбільша різниця в оплаті праці науковців чоловіків та жінок зареєстрована в Естонії, Чехії, Ізраїлі та Португалії. Найменша (близько 15%) - в Болгарії, Данії, Греції, Ісландії, Мальті та Норвегії.

В США середня річна “чиста” зарплата науковців становить 63 тис. євро.