США розкритикували Єгипет за обмеження свободи слова

Б.Юссеф був арештований 31 березня, але його випустили під заставу в 2,2 тис. доларів.

"Ми побоюємося, що свобода самовираження та свобода слова обмежуються. Інцидент з Басс Юссефом, а також накази про арешт політичних активістів, - все це свідчить про жорсткість політики.

Уряд Єгипту докладає багато зусиль для розслідування всіх цих випадків, однак зволікає з розслідуванням заворушень поблизу президентського палацу в грудні 2012 року та інших випадків надмірної жорсткості і навіть жорстокості поліції, а також незаконної заборони журналістам на доступ до ряду місць", - цитує заяву державного департаменту РосБізнесКонсалтинг.