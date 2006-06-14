У Києві посилено охорону іспанського посольства

У зв’язку з програшем української збірної по футболу збірній Іспанії у матчі на Чемпіонаті світу в Німеччині, в Києві керівництвом МВС прийнято рішення посилити охорону Іспанського посольства для того, щоб запобігти можливим негативним проявам з боку окремих осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України, додавши при цьому, що охорона посольства буде здійснюватися не лише службовцями державної служби охорони, а й бійцями внутрішніх військ України.

Нагадаємо, що сьогодні українська збірна з футболу програла іспанській збірній з рахунком 0:4.