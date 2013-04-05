КНДР розіслала офіційне повідомлення про можливість початку війни
Міністерство закордонних справ КНДР направило іноземним посольствам і дипломатичним місіям у Пхеньяні повідомлення про можливість початку війни на Корейському півострові в найближчій перспективі.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
"Через зростаючу загрозу з боку США ситуація на Корейському півострові стала дуже напруженою", - говориться в повідомленні.
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"Питання не в тому, чи почнеться війна, а в тому, коли війна спалахне на півострові", - цитує агентство документ. Там також зазначається, що у разі подальшого розвитку подій іноземні посольства і дипмісії повинні розглянути можливість евакуації. Зі свого боку КНДР надасть дипломатичному персоналу безпечні місця, відповідно до міжнародних конвенцій.
Плани китайського зовнішньополітичного відомства щодо власного персоналу в КНДР поки що не повідомляються, передає ІТАР-ТАСС. Сьогодні в Пекіні триває Цинмін - Свято поминання покійних, тому державні установи не працюють другий день, брифінги не проводяться.