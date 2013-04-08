США і Південна Корея домовилися про симетричну контратаку проти КНДР

За словами представників Вашингтона, план полягає в негайній симетричній контратаці: удару буде завдано по північнокорейських позиціях, з яких здійснювалася атака, з використанням того ж типу озброєнь, яким скористався Пхеньян.

У Сеулі в кінці минулого тижня заявили, що КНДР перекинула на своє східне узбережжя дві балістичні ракети середньої дальності. За словами офіційних представників США, президент Барак Обама розпорядився не завдавати попереджувального удару по полігону, де знаходяться ці ракети, за винятком того випадку, якщо стане відомо, що на них встановлюються ядерні боєголовки.

У Пентагоні заявили, що якщо ракети будуть запущені, американські військові за кілька секунд зможуть визначити їх траєкторію і збити, якщо вони будуть направлятися до Південної Кореї, Японії або Гуам. Однак у випадку, якщо ракети повинні будуть приземлитися в море ніяких дій вчинено не буде.

Сьогодні ж стало відомо, що Північна Корея, можливо, готується до проведення четвертого ядерного випробування.

Газета.ру