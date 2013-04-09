КНДР радить іноземцям тікати з Південної Кореї через загрозу війни

Північна Корея запропонувала іноземцям, які проживають в Південній Кореї, розглянути можливість евакуації через загрозу виникнення військового конфлікту, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

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"Ми не хочемо заподіяти шкоду іноземцям в Південній Кореї в разі війни", - цитує агентство представника північнокорейської влади, повідомляє РІА Новости.

Повідомлення ЦТАК також закликає "всі міжнародні організації, компанії і туристів опрацювати заходи для евакуації".

Ситуація навколо КНДР, влада якої найближчим часом може здійснити запуск балістичної ракети у відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї, продовжує тримати в напрузі весь світ. Напередодні з'явилася інформація про те, що Пхеньян готується до четвертого ядерного випробування, однак пізніше виявилося, що слова південнокорейського міністра, який повідомив про підвищену активність на північнокорейському ядерному полігоні, були невірно витлумачені ЗМІ.