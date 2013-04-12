У Грузії посеред тунелю горить вантажівка з 30 тоннами вірменського коньяку

Трейлер, що перевозить 30 тонн коньяку з Вірменії, горить в тунелі "Руїс" на центральній автодорожньій магістралі Тбілісі-Сенакі-Леселідзе.

Про це за інформацією місцевого телебачення повідомляє РІА Новости. Як повідомив керівник пожежної служби Горійського району Мамука Імерлішвілі, в тунелі відключена електроенергія, на місці працюють співробітники рятувальної служби та пожежні бригади. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати несправність вантажівки.

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