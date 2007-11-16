Прем`єр Грузії подав у відставку

Грузинський прем`єр Зураб Ногаїделі подав у відставку за станом здоров`я, повідомило РІА новості джерело в прес-службі президента Грузії. Він також повідомив, що у п`ятницю увечері президент Михайло Саакашвілі планує зробити заяву у зв`язку з ухваленням прохання від розділу уряду про відставку.

У парламенті Грузії підтверджують інформацію про відставку Ногаїделі. Глава парламентського комітету з юридичних питань Льован Бежашвілі в бесіді з журналістами заявив, що "голова уряду подав у відставку за станом здоров`я". "Проте право на ухвалення рішення про відставку - у президента", - сказав Бежашвілі.

Інформагентство нагадує, що весною 2007 року Ногаїделі в США зробили складну операцію на серці. Лікарі не рекомендували голові уряду перевтомлюватися.