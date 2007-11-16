Прем`єр Грузії подав у відставку
15:32, 16 листопада 2007Світ
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Увечері чекають заяви Саакашвілі
|Зураб Ногаїделі
У парламенті Грузії підтверджують інформацію про відставку Ногаїделі. Глава парламентського комітету з юридичних питань Льован Бежашвілі в бесіді з журналістами заявив, що "голова уряду подав у відставку за станом здоров`я". "Проте право на ухвалення рішення про відставку - у президента", - сказав Бежашвілі.
Інформагентство нагадує, що весною 2007 року Ногаїделі в США зробили складну операцію на серці. Лікарі не рекомендували голові уряду перевтомлюватися.
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