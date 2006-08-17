Ізраїль недооцінив ракетний потенціал ”Хезболли”

Міністр оборони Ізраїлю Амір Перец визнав, що армія недооцінила ракетний потенціал угруповання "Хезболла" і загрозу обстрілу ізраїльських міст, передає Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ. У помилкових оцінках міністр звинуватив старших офіцерів ЦАХАЛ, які не передали йому всі необхідні відомості про арсенал зброї бойовиків у травні, коли А.Перец посів керівництво оборонним відомством.

За 34 дні війни на ізраїльські міста впали майже 4 тис. ракет, випущених "Хезболлою". Зокрема, це були і снаряди середнього радіусу дії, які вперше за всю історію арабо-ізраїльських воєн досягли Хайфи, - третього завбільшки в країні міста.

Мірою того, як триває розслідування дій армії під час ліванської операції, постать міністра оборони дедалі частіше стає об`єктом для критики. За даними опитувань, саме його відставки з огляду на невдачу кампанії вимагають більшість ізраїльтян. За цим показником він значно випереджає прем`єр-міністра країни Ехуда Ольмерта і начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю Дана Халуца.

Нагадаємо, два дні тому особливим розпорядженням А.Переца була створена комісія, яка розслідує і оцінить дії ізраїльської армії під час операції в Лівані. До неї ввійшли генерали у відставці; також запрошені і представники бізнес-еліти. Крім оцінки дій під час конфлікту, комісія покликана проаналізувати рівень готовності армії Ізраїлю до можливих військових дій в майбутньому. Очікується, що попередній звіт нового контрольного органу буде готовий вже через три тижні.

Коментуючи своє рішення, А.Перец уточнив, що заснування слідчої комісії в жодному разі не означає, що Міноборони має якісь сумніви в проведеній операції. За словами міністра, ця комісія - лише засіб "професійного вивчення для здобуття висновків і уроків".

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