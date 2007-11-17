Вибори в Косово: найкращі шанси у колишнього польового командира (фото)

Сьогодні в краї Косово пройдуть вибори до парламенту і місцевих органів влади.

Як передає радіо «Свобода», для участі в парламентських виборах зареєстровано 26 політичних партій, коаліцій і груп громадян. Серед них і чотири сербські.

Опитування громадської думки свідчать, що в краї очікується зміна влади – найбільші шанси на перемогу має опозиційна Демократична партія Косова, яку очолює колишній військовий командир розформованої Визвольної армії косовських албанців Хашим ТАЧІ, який став поміркованим політиком.

Під час передвиборчої кампанії всі албанські партії обіцяли виборцям, що до кінця року Косово стане незалежною державою, і поліпшення життєвого рівня. Із 120 місць у косовському парламенті 20 автоматично закріплено за національними меншинами.

Проте Бєлград закликав близько ста тисяч сербів, які проживають у краї Косово, бойкотувати вибори. На думку спостерігачів, нова косовська влада після виборів, попри результат переговорів про статус краю, проголосять його незалежність від Сербії.