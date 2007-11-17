Вибори в Косово: найкращі шанси у колишнього польового командира (фото)
09:49, 17 листопада 2007Світ
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Албанці обіцяють незалежність, серби - бойкот
Сьогодні в краї Косово пройдуть вибори до парламенту і місцевих органів влади.
Як передає радіо «Свобода», для участі в парламентських виборах зареєстровано 26 політичних партій, коаліцій і груп громадян. Серед них і чотири сербські.
|Hashim Thaci
Під час передвиборчої кампанії всі албанські партії обіцяли виборцям, що до кінця року Косово стане незалежною державою, і поліпшення життєвого рівня. Із 120 місць у косовському парламенті 20 автоматично закріплено за національними меншинами.
|Hashim Thaci
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