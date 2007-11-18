Японці уб`ють і з`їдять тисячу китів

Японія оголосила про відправку у води південної частини Тихого океану китобійної флотилії, якій видано дозвіл на забій тисячі китів, включаючи п`ятдесят китів-горбанів, повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС.

Захисники навколишнього середовища в усьому світі виступили з різким протестом на це рішення Токіо. На думку екологів, популяція китів, майже винищених в XX столітті, все ще не досягла нормального рівня.

Японці, проте, вважають, що китів розвелося вже достатньо для підтримки стійкої популяції, тому відновлення полювання на них не матиме серйозних негативних наслідків. Крім того, китобої стверджують, що ссавців забиватимуть "в наукових цілях" - внутрішні органи китів відправляться в лабораторії для ретельного вивчення.

При цьому офіційний Токіо все ж таки визнає, що м`ясо тварин буде продано як делікатес за комерційними цінами.

Екологів, проте, аргументи японських властей не переконують. На думку захисників навколишнього середовища, японська наукова програма є ні чим іншим, як прагненням підтримати своїх китобоїв, які через всесвітній мораторій на цей вид полювання з 1986 року фактично сиділи без діла.