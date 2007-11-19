Франція розраховує на швидке ухвалення іммігрантської хартії ЄС
З Шенгенською зоною зрозуміло, але треба йти далі
Франція має намір докласти зусиль до того, щоб єдина хартія про іммігрантів ЄС була прийнята Євросоюзом до кінця 2008 р. Париж розраховує, що ухвалення документа, який стане першим кроком у правовому врегулюванні питання про візовий режим, політики натуралізації іммігрантів та інших питань міграційної політики в ЄС, відбудеться в другій половині 2008 р., коли Франція головуватиме в Євросоюзі. З такою заявою виступив французький прем`єр Франсуа Фійон, передає Reuters.
"Європа зіткнулася з дедалі сильнішими імміграційними хвилями. У нас є законодавчі норми вільного пересування в рамках Шенгенської зони, але тепер ми повинні йти далі і прийняти загальні правила, щодо, наприклад, питань натуралізації іммігрантів, а також інших питань імміграційної політики", - сказав Ф.Фійон.
Франція вкрай переймається питаннями імміграційної політики, оскільки в цій країні, разом з Німеччиною, один з найвищих імміграційних коефіцієнтів в Європі. Наплив іммігрантів вже став для Франції двосічною зброєю, оскільки, з одного боку, приїжджі для країни є основним джерелом робочої сили, а з іншою, становлять потенційну загрозу суспільній стабільності в умовах недостатньої асиміляції.