Спікеру французького парламенту оголосили війну противники одностатевих шлюбів

Як повідомляє Lenta.ru, у посланні від політика вимагають скасувати голосування у парламенті щодо легалізації таких шлюбів.

«Наші методи більш радикальні і прямолінійні, ніж звичайні протести. Ви хотіли війни, ви її отримаєте», - йдеться у листі, який цитує Agence France-Presse.

Наголошується, що раніше на дзвінки і листи з погрозами на свою адресу поскаржилася сенатор Естер Бенбасса. Вона вважає, що це пов'язано з її підтримкою закону про гомосексуальні шлюби.

Ще один депутат від соціалістів Ерван Біне вимушений був скасувати заплановані дебати з міркувань безпеки після погроз право-радикальних активістів, які виступають проти закону.

Водночас правозахисники зазначають, що кількість образ і фізичних атак на гомосексуалістів за час обговорення легалізації одностатевих шлюбів збільшилася.

Остаточне голосування закону, який дозволить одностатевим парам не лише укладати офіційні шлюби, але й усиновляти дітей, відбудеться 23 квітня. Раніше тисячі французів виходили на демонстрації на підтримку закону і проти нього.

Якщо закон буде ухвалений Національною асамблеєю, Франція стане 14-ю країною світу, що узаконила одностатеві шлюби. З початку 2000-х років відповідні закони ухвалили Нідерланди, Бельгія, Канада, ПАР, Аргентина, Іспанія, Португалія, Норвегія, Швеція, Данія і Ісландія. У квітні 2013 року до них приєдналися Уругвай і Нова Зеландія.