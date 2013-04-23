У Франції остаточно схвалили одностатеві шлюби

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції остаточно схвалили законопроект, який дозволить одностатевим парам укладати шлюб і всиновлювати дітей, передає РІА "Новости".

За ухвалення законопроекту проголосував 331 депутат, проти - 225.

Раніше документ вже був схвалений верхньою палатою парламенту країни - Сенатом. Очікується, що він набуде чинності на початку літа, коли його підпише Президент Франції Франсуа Олланд і опублікують в офіційному друкованому органі країни - Journal officiel.

На тему: Спікеру французького парламенту оголосили війну противники одностатевих шлюбів

Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборчих обіцянок президента-соціаліста Ф.Олланда. На сьогоднішній день у Франції дозволені цивільні союзи одностатевих пар, проте соціалісти вирішили легалізувати шлюби між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям усиновляти дітей. Проти цього кроку виступали представники правої опозиції та католицька церква.

Таким чином, Франція стала чотирнадцятою країною, де дозволені одностатеві шлюби.

Об'єднання гомосексуалістів Парижа мають намір у вівторок зібратися неподалік мерії міста, щоб висловити засудження зростанню гомофобії серед французького населення, а також заявити про свою незгоду з тим, що новий закон не передбачає штучного запліднення для представниць одностатевих пар, які бажають завести дитину. У свою чергу, супротивники законопроекту - рух "Маніфестація для всіх" - не мають наміру відступати. Ті, хто не згоден з введенням закону про одностатеві шлюби, ввечері у вівторок знову пройдуть маршем кількома вулицями Парижа, що ведуть до будинку Національних зборів.