Британський принц Вільям вирішив зав'язувати з військовою службою

Британський принц Вільям завершує службу у ВПС, щоб більше часу проводити з сім`єю, повідомляє Daily Mail.

«Вільям влітку припинить службу у ВПС, щоб проводити більше часу з Кейт і дитиною, яка, як очікується, з`явиться на світ у червні. Він вже повідомив командування про те, що має намір залишити службу на авіабазі. Поки невідомо, чи залишиться принц офіцером збройних сил, чи присвячуватиме весь свій час королівському двору», - підкреслює видання.

Зараз герцог і герцогиня Кембриджські живуть в різні періоди часу в Кенсінгтонському палаці в Лондоні і на острові Англсі у Вельсі - поряд з місцем служби Вільяма. Принц служить в королівських ВПС пілотом рятувального вертольота три з половиною роки. Влітку 2012 року він одержав звання капітана, зазначає РІА Новости.