У справі про теракт в Бостоні затримали двох студентів з Казахстану

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал CNN.

Раніше поліція Бостона повідомила, що затримано трьох нових підозрюваних у справі про теракти. Телеканал з посиланням на джерела в органах безпеки повідомляє, що йдеться про двох громадян Казахстану, які були затримані раніше за порушення візового режиму. Тепер вони підозрюються в неправдивих свідченнях і перешкоджанні правосуддю у справі про теракт в Бостоні. У чому підозрюється громадянин США, поки невідомо.

У свою чергу, телеканал Fox News повідомляє, що затриманим можуть поставити в провину допомогу або приховування злочинів, в яких звинувачуються Царнаєви.