У справі про теракт в Бостоні затримали двох студентів з Казахстану
19:07, 01 травня 2013Світ
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Два студенти з Казахстану - знайомі Джохара Царнаєва по коледжу - затримані у справі про теракт в Бостоні за неправдиві свідчення, у цій же справі затриманий громадянин США.
Затримали знайомих Царнаєва. Фото: РІА ”Новости”
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал CNN.
Раніше поліція Бостона повідомила, що затримано трьох нових підозрюваних у справі про теракти. Телеканал з посиланням на джерела в органах безпеки повідомляє, що йдеться про двох громадян Казахстану, які були затримані раніше за порушення візового режиму. Тепер вони підозрюються в неправдивих свідченнях і перешкоджанні правосуддю у справі про теракт в Бостоні. У чому підозрюється громадянин США, поки невідомо.
У свою чергу, телеканал Fox News повідомляє, що затриманим можуть поставити в провину допомогу або приховування злочинів, в яких звинувачуються Царнаєви.
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