Путін каже, що не підвищуватиме пенсійний вік росіянам - вони й так мало живуть

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на нараді про хід виконання указів, підписаних у день вступу на пост глави держави 7 травня 2012 року.

«Ми вже неодноразово заявляли, що вважаємо недоцільним підвищувати пенсійний вік у Росії, і не будемо цього робити, бо у нас і тривалість життя трохи менша, ніж у Європі, м'яко кажучи», - сказав Путін.

При цьому він відзначив, що в Португалії вчергове підвищують пенсійний вік, цього разу до 66 років. У більшості європейських країн немає різниці в термінах виходу на пенсію для чоловіків і жінок, додав він.

«Наші колеги з так званого ліберального експертного співтовариства, ми знаємо, що пропонують. Вони говорять: «Вам без цього не обійтися все одно, без підвищення пенсійного віку, і що швидше зробите, то краще». Це найгостріша соціальна й економічна проблема. Ми говоримо: «Ні, не будемо, вважаємо, що по-іншому можемо зробити», - відзначив він.

За словами Путіна, в Росії мінятиметься пенсійна система. «Декілька місяців підряд відбувалася непроста, дуже гостра і складна дискусія. Разом з тим, уряд так і не сформулював зрозумілої для людей пенсійної формули. Вона готова чи вона не готова. Колеги говорять, що готова, але тоді давайте її «обнародуйте», ухваліть в уряді, вносьте до Думи, і її обговорюватимемо з людьми. Це келійно зробити не вдасться, та і не треба цього робити келійно. Навіщо? Потрібно, аби люди розуміли, що відбувається, що пропонується», - вважає він.

Як сказав Путін, виходить, що росіяни досі не розуміють, як формується їх майбутня пенсія і від чого вона залежить.

Він нагадав, що влада дала росіянам право вибору – направити 4% страхових внесків на страхову або накопичувальну частину пенсії. «Рішення вони повинні прийняти до кінця грудня цього року. Сьогодні травень, а активної інформаційно-роз'яснювальної роботи в суспільстві не видно, хоча відповідне доручення дано», - наголосив Президент РФ.

При цьому Путін додав, що у росіян буде час для того, щоб зробити усвідомлений вибір між накопичувальною і страховою пенсійною системою.

У Росії пенсійний вік для жінок наступає в 55 років, для чоловіків - у 60.