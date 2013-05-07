Березовського поховають завтра - зять бізнесмена

Про це повідомив РІА «Новости» повідомив зять Березовського Єгор Шупп.

"Родині вдалося подолати всі труднощі. Похорон буде завтра. Час поки уточнюється, швидше за все, це буде 13.30. Не в Лондоні, за містом, в графстві Суррей", - сказав він.

"На них будуть присутні практично всі, хто висловлював співчуття і виявляв бажання приїхати. Звичайно, це сімейне подія, але йдеться про історичну особу", - сказав він.

Шупп додав, що журналістів на церемонію не запрошуватимуть.

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Спочатку похорон Березовського планувалося провести 6 травня, цю дату підтвердила поліція округу Темз-Веллі, але церемонія була перенесена.

Тіло Березовського було виявлено наприкінці березня 2013 року в його будинку у Великій Британії. Перші результати розтину тіла показали, що причиною смерті могло стати повішення.