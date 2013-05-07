Березовського поховають завтра - зять бізнесмена
Похорон російського бізнесмена Бориса Березовського відбудеться завтра вдень на одному з кладовищ графства Суррей.
Про це повідомив РІА «Новости» повідомив зять Березовського Єгор Шупп.
"Родині вдалося подолати всі труднощі. Похорон буде завтра. Час поки уточнюється, швидше за все, це буде 13.30. Не в Лондоні, за містом, в графстві Суррей", - сказав він.
"На них будуть присутні практично всі, хто висловлював співчуття і виявляв бажання приїхати. Звичайно, це сімейне подія, але йдеться про історичну особу", - сказав він.
Шупп додав, що журналістів на церемонію не запрошуватимуть.
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Спочатку похорон Березовського планувалося провести 6 травня, цю дату підтвердила поліція округу Темз-Веллі, але церемонія була перенесена.
Тіло Березовського було виявлено наприкінці березня 2013 року в його будинку у Великій Британії. Перші результати розтину тіла показали, що причиною смерті могло стати повішення.