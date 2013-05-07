Коронер розповів, коли варто чекати підсумків розслідування смерті Березовського

Новин, пов'язаних з розслідуванням коронером обставин загибелі російського бізнесмена Бориса Березовського, не слід очікувати раніше, ніж через два місяці.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника офісу коронера.

"Ми очікуємо медичної інформації від поліції. Нам потрібно зібрати ще дуже багато відомостей. Якщо чесно, не думаю, що варто чекати будь-яких новин раніше, ніж через пару місяців", - сказала співрозмовниця агентства.

Вона додала, що не має у своєму розпорядженні інформації про плани похорону Березовського. "Ми не займаємося похороном. Це питання точно не до нас", - наголосила вона.

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Раніше офіс коронера повідомляв, що будь-які відомості у справі Березовського можуть бути оприлюднені тільки на слуханнях, дату яких поки що не визначено. У середині квітня співробітниця офісу повідомила, що найближчого місяця не варто очікувати жодних новин. Коронер англійського графства Беркшир Пітер Бедфорд почав розслідування обставин смерті Березовського наприкінці березня.

Тіло Березовського було знайдене його охоронцем 23 березня у ванній кімнаті будинку, де він мешкав, у селі Аскот, розташованому неподалік від Віндзора. Пізніше стали відомі перші результати розтину тіла бізнесмена, які показали, що причиною смерті могли стати симптоми, які збігаються із симптомами при повішенні. Ознак боротьби на місці не виявлено. Поліція продовжує токсикологічні і гістологічні (аналізи тканин) дослідження, за результатами яких може бути названа офіційна причина смерті Березовського.

Поліція востаннє повідомляла про нові обставини справи 28 березня. Тоді головний інспектор округу Марк Уїсл оголосив, що на шиї Березовського в момент, коли його виявив охоронець, було щось схоже на шнур або перев'язувальний матеріал. Такий же шматок матеріалу було знайдено на душовій перекладині.

На сьогодні не відомо, де і коли буде поховано Березовського. Той факт, що тіло бізнесмена було передане родичам, підтвердила і поліція округу Темз-Веллі, і зять Березовського Єгор Шуппе.