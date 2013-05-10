У Європі нагадують Газпрому, що грати треба за правилами

Російському ВАТ "Газпром" раді в Європі, але компанія повинна діяти відповідно з європейським правилами, заявив у п'ятницю глава Єврокомісії з енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Газпром" чекатимуть в Європі, але він повинен відповідати нашим правилам гри, як, наприклад, їм відповідає Statoil (норвезька нафтова компанія). Комісія суворо аналізує ситуацію і представить дані свого аналізу", - сказав Еттінгер у п'ятницю після зустрічі з членами комітетів Сейму Литви з європейських справ і закордонних справ, повідомляє РІА Новости.

Європейська комісія 4 вересня 2012 оголосила про початок антимонопольного розслідування відносно" Газпрому " за трьома можливими випадкам порушення конкуренції на європейському внутрішньому ринку енергії.

По-перше, "Газпром", імовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні поставки в країни-члени ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. Нарешті, "Газпром" міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх із цінами на нафту.

Якщо російський холдинг буде визнаний винним, йому загрожують великі штрафи і перегляд контрактів на постачання газу європейським споживачам, що також може призвести до фінансових втрат.

У квітні заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський повідомив, що розслідування антимонопольних органів ЄС у відношенні ВАТ "Газпром" поки не виявило якихось нових фактів.