Акція «Лукашенко, Puck You!» почалася в Європарламенті
З ініціативи депутата від Польщі Марека Мігальского в Європарламенті стартувала акція «Лукашенко, Puck You!» (Puck - шайба), спрямована на те, щоб позбавити Білорусь права проведення Чемпіонату світу з хокею в 2014 році.
Як повідомляється на офіційній сторінці Мігальского, акція приурочена до з'їзду Міжнародної федерації хокею (IIHF), який пройде з 16 по 19 травня в Стокгольмі, інформує Лента.ру.
«Ми не згодні, що такі великі спортивні заходи пройдуть в останній диктатурі Європи», - йдеться на сторінці депутата.
На думку організаторів акції, нинішнє звернення до IIHF і її президентові Рене Фазель - це останній шанс добитися перенесення турніру до іншої країни.
У рамках акції 18 травня офіс Мігальского спільно зі шведською правозахисною організацією Östgruppen організовує пікетування офісу IIHF в Стокгольмі.
Крім цього, у Facebook створено спеціальну групу, де кожен може висловитися з даного питання. Раніше з вимогою позбавити Білорусь права на проведення чемпіонату світу з хокею неодноразово виступали різні правозахисні організації і політики.
Сам президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив свого часу, що країна «цей чемпіонат світу заслужила, вона його вистраждала», а позбавлення її турніру стане, за словами президента, ударом по іміджу IIHF, «а може, по всьому світовому спорту».