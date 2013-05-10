Британія відкликає з Лівії частину дипмісії

Частина персоналу британського посольства в Лівії підлягає тимчасовому відкликанню у зв'язку з нестабільною ситуацією, що зберігається в цій північноафриканській країні.

Про це повідомили сьогодні в МЗС Великої Британії, передає ІТАР-ТАСС.

"З урахуванням посилення політичної нестабільності в Лівії з погляду безпеки британське посольство тимчасово виводить невелику кількість своїх співробітників", - зазначається в заяві Форін офісу. У документі вказано, що дипмісія продовжить роботу в звичному режимі.

В останні тижні в лівійській столиці не припиняються виступи озброєних загонів колишніх революціонерів. Минулого тижня вони заблокували будівлі ряду міністерств, зажадавши очистити органи державної влади від чиновників, пов'язаних з колишнім режимом Муамара Каддафі.

Оскільки урядові силові структури в Лівії складаються багато в чому з бійців колишніх повстанських формувань, влада не має повноцінного контролю над ними. За останні тижні конфлікт між тимчасовою владою і силовиками помітно загострився.