Жінкам дозволили молитися біля Стіни плачу в Єрусалимі

Раніше виконувати релігійні обряди в цьому місці їм заборонялося.

Численні протести організації "Жінки Стіни" увінчалися успіхом. Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення, яке зрівнює жінок і чоловіків у цьому праві молитися біля Стіни плачу, повідомляє Еuronews.

Судовий вердикт викликав різкі протести серед ортодоксальних груп.

Ось що з цього приводу сказала депутат Кнесету Мірі Регев: "Я приїхала сюди, щоб подивитися, що відбувається. Як голові комітету в Кнесеті, який відповідає за святі місця, і як традиційній жінці, мені дивно спостерігати за іншими жінками, загорнутими в чоловічі таліти. З іншого боку, я розумію, що всі громадяни держави Ізраїль хочуть молитися в місцях, які є священними для всіх ".

Незважаючи на те, що за порядком під час молитви біля Стіни плачу слідкували посилені наряди поліції релігійні ортодокси бурхливо виражали свій протест. У жінок і поліцейських полетіли яйця, пляшки, мішки із сміттям, також протестувальники називали правоохоронців нацистами. Кілька найбільш шалених ортодоксів було заарештовано.