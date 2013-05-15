Путін похвалив ідею Жириновського про громадянство для переселенців на Далекий Схід

Як повідомляє РІА "Новости", під час зустрічі Путіна з лідерами думських фракцій у середу Жириновський запропонував надавати "російським переселенцям" громадянство "не через 8 років, не через 5, а відразу: приїхав - і громадянин РФ, але не їдь, живи там 10 років".

"Це варіант, потрібно продумати до деталей, це гарна пропозиція", - сказав Путін.

Крім того, Жириновський у якості одного із заходів для розвитку регіону запропонував скасувати на Далекому Сході призов до армії. На його думку, в цьому разі в регіон поїде молодь, яка ухиляється від армії, а молодь необхідна для розвитку регіону.

"Потрібно робити більше зусиль для розвитку цього регіону, але скасовувати призов до армії - суперечлива пропозиція", - сказав Путін.