Путін похвалив ідею Жириновського про громадянство для переселенців на Далекий Схід
Президент РФ Володимир Путін назвав "непоганою" ідею голови ЛДПР Володимира Жириновського щодо надання автоматичного громадянства "російським переселенцям", які погодяться жити на Далекому Сході, але при цьому визнав неоднозначною його пропозицію скасувати призов в армію для Далекого Сходу.
Як повідомляє РІА "Новости", під час зустрічі Путіна з лідерами думських фракцій у середу Жириновський запропонував надавати "російським переселенцям" громадянство "не через 8 років, не через 5, а відразу: приїхав - і громадянин РФ, але не їдь, живи там 10 років".
"Це варіант, потрібно продумати до деталей, це гарна пропозиція", - сказав Путін.
Крім того, Жириновський у якості одного із заходів для розвитку регіону запропонував скасувати на Далекому Сході призов до армії. На його думку, в цьому разі в регіон поїде молодь, яка ухиляється від армії, а молодь необхідна для розвитку регіону.
"Потрібно робити більше зусиль для розвитку цього регіону, але скасовувати призов до армії - суперечлива пропозиція", - сказав Путін.