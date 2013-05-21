ЗМІ: Англія і Франція заблокували розслідування ООН щодо хімзброї у Сирії

Про це повідомляє ІТАР- ТАСС з посиланням на члена Наглядової ради Люксембурзького форуму із запобігання ядерній катастрофі Рольфа Екеуса.

"Уряд в Дамаску повідомив ООН про використання хімічної зброї в Сирії, генеральний секретар ООН мав провести розслідування. І розслідування проводилося комісією на чолі зі шведським експертом. Була готова доповідь, але сирійська опозиція також заявила про використання хімзброї, вимагаючи також це розслідувати", - сказав співбесідник агентства.

На тему: ВВС стверджує, що має докази використання хімічної зброї у Сирії

У результаті, відзначив Екеус, в ООН "склалася незрозуміла ситуація".

"Але генсекретар ООН все одно мав відправити до Сирії експертів, проте Велика Британія і Франція виступили проти. Таким чином, дії ООН були заблоковані”, - сказав він.