Президент Еквадору розплакався, складаючи присягу втретє

Рафаель Корреа в п'ятницю втретє зайняв пост президента Еквадору, склавши присягу глави держави на урочистій церемонії в Кіто, повідомляють РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

За підсумками виборів 17 лютого 2013 року Р.Корреа набрав понад 57% голосів, що забезпечило йому перемогу над конкурентами вже в першому турі. У п'ятницю повноваження Р.Корреа на посту глави держави офіційно продовжені до 24 травня 2017 року.

Р.Корреа народився в 1963 році в місті Гуаякіль. З моменту приходу до влади в 2007 році він почав проводити суверенну економічну політику, в 2010 році оголосив про прийняття поправок до закону про вуглеводні, які дозволяють державі націоналізувати нафтові родовища. За його словами, країна повинна продовжувати змінюватися в соціальній сфері, в економіці та політиці.

На урочистій церемонії у Кіто були присутні численні іноземні делегації, зокрема друзі Р.Корреа, президенти Болівії Ево Моралес і Венесуели Ніколас Мадуро.

"Новий-старий" президент Еквадору надів на себе президентську стрічку, яку йому вручила маленька дівчинка. ЗМІ повідомляють, що Р.Корреа в цей момент не втримався від сліз і зі словами: "Так, я клянусь!" - пообіцяв гідно виконувати обов'язки глави держави на новий чотирирічний період.