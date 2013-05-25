Хакери масово атакували держсайти Саудівської Аравії

Як передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, якийсь час на зламаних інтернет-сторінках було розміщено прапор Алжиру, проте ніяких заяв від алжирських або інших хакерських груп поки не надходило.

Крім урядових інтернет-ресурсів зловмисники змогли дістати доступ і до серверів інформаційного агентства Al-Ekhbariya, телеканалів Al-Riyadiyah і Channel One, а також радіостанції Quran Radio. Також постраждала мережева інфраструктура Центру культури імені короля Фахда.

Раніше в травні цього року від дій хакерів постраждав сайт міністерства внутрішніх справ королівства.