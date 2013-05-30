Посол просить пустити українців у Марокко без віз
01:44, 30 травня 2013Світ
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Посол України в Марокко Ярослав Коваль звернувся до марокканських органів влади з проханням оптимізувати процедуру видачі туристичних віз для громадян України у зв’язку з відкриттям у червні прямого чартерного авіасполучення Київ – Агадір.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
У ході зустрічі посла з директором консульського департаменту МЗС Марокко М.Ель Буазауї було також наголошено на доцільності скасування віз для українських туристів, йдеться в повідомленні.
Український посол також висловив подяку за рішення марокканських органів влади спростити порядок видачі посвідок на проживання громадянам України, які постійно мешкають у Марокко.
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