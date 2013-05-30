Посол просить пустити українців у Марокко без віз

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У ході зустрічі посла з директором консульського департаменту МЗС Марокко М.Ель Буазауї було також наголошено на доцільності скасування віз для українських туристів, йдеться в повідомленні.

Український посол також висловив подяку за рішення марокканських органів влади спростити порядок видачі посвідок на проживання громадянам України, які постійно мешкають у Марокко.